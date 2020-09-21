2020/09/21 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا يصيب المعد البدني للقيثارة والشكوك تحيط بكرار الشرطة تفلت من الهزيمة أمام الإستقلال في زعماء القارة بغداد – الزمان تعادل فريقا الشرطة العراقي والاستقلال الإيراني، بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، في العاصمة القطرية الدوحة.وسجل للشرطة، مازن فياض في الدقيقة 26 قبل أن يعادل أرسلان مطهري النتيجة […]

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