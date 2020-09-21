2020/09/21 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزيدوا معاناتهم – عبد الحكيم مصطفى كلما سنحت لهم فرصة الظهور في وسيلة اعلام مرئية اشتكى الرياضيون الرواد من (غياب) الدعم المادي والمعنوي لهم من قبل السلطة التنفيذية واي ضغط بسيط على جرح الاهمال المفتوح يتحول الى دموع في اصدق تعبير عن معاناتهم التي تتزداد مع تقدمهم بالسن ..الرياضيون الرواد يتطلعون الى تنفيذ […]

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