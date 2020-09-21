مستشار البيت الأبيض: التعافي الاقتصادي يمكن أن يستمر بلا حزمة مساعدات

2020/09/21 | 22:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد المفاوضات في الكونغرس حول حزمة جديدة من المساعدات الاقتصادية للأميركيين تعثرا، لكن مسؤولا رفيعا في البيت الأبيض ألمح إلى احتمال زوال الأسباب الموجبة لهذا الإنفاق.

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