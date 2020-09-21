2020/09/21 | 22:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتحار شاب باطلاق النار على نفسه في الخالص) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتحار شاب باطلاق النار على نفسه في الخالص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).