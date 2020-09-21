واشنطن تكشف نتائج زيارة المبعوث جيفري إلى سوريا وإقليم كردستان

2020/09/21 | 22:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وزارة الخارجية الاميركية، الاثنين، عن تفاصيل زيارة المبعوث الخاص بسوريا جيمس جيفري، إلى شمال شرقي سوريا ومدينة أربيل.



وذكرت الوزارة في بيان، اطلع عليه "ناس" (21 ايلول 2020)، ان "المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري، زار شمال شرق سوريا ومدينة أربيل العراقية حيث أجرى محادثات مع مسؤولين محليين كبار".

واضاف البيان "جيفري اجرى اجتماعات منفصلة أمس الأحد مع مسؤولين من "قوات سوريا الديمقراطية"، وأحزاب كردية، وممثلين قبليين من دير الزور، وفقا لما جاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية".

وشدد جيفري خلال محادثاته بحسب البيان على "ضرورة استمرار الجهود لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم "داعش"".

وتابع البيان ان "المبعوث الأمريكي اتجه بعدها إلى مدينة أربيل العراقية، حيث اجتمع برئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، لبحث الجهود الرامية لبعث الاستقرار ومكافحة الجماعات المتطرفة".

وأوضح بيان الخارجية الأمريكية أن "جيفري سيصل إلى العاصمة الألمانية برلين يوم 23 سبتمبر، لبحث الوضع في سوريا مع مسؤولين ألمان".

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