توضيح من التربية حول سؤال امتحان الفيزياء المثير للجدل

2020/09/21 | 22:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس أصدرت وزارة التربية، الإثنين، توضيحًا بشأن خطأ في أسئلة امتحان مادة الفيزياء للسادس الإعدادي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح، 21 أيلول/سبتمبر، إن "ما حدث في امتحان مادة الفيزياء لطلبة السادس الإعدادي للفرع الإحيائي، هو وجود رقم إضافي من حيث تسلسل الأسئلة، والذي كان من المفترض أن يكون الرقم التاسع بينما كتب بالتسلسل 19"، مبينًا أن "ملاحظة الخلل جاءت بعد تنبيه من أحد الطلبة حول السؤال الذي اعتمد من نص المادة".

وأوضح، أن "اللجنة الامتحانية أبلغت مديريات التربية والمراكز الامتحانية جميعًا بتصحيح هذا الخطأ"، لافتًا إلى أن "الخطأ ليس في منطوق السؤال بل في الترقيم فقط وقد تم تصحيحه".

وبيّن، أن "السؤال الذي تم تصحيح الترقيم فيه كان سهلاً بشكل إيجابي وتمت الإجابة عليه من قبل أعداد كبيرة من الطلبة".

وجاء التوضيح، بعد أن دعت لجنة التربية في مجلس النواب، في وقت سابق، الوزارة إلى تعويض طلبة السادس الإعدادي، ومنحهم درجة كاملة على الأسئلة التي حصل فيها خطأ ولجميع المواد والوقوف على أماكن الخلل ومحاسبة المقصرين.

وقالت اللجنة في بيان، إنها رصدت بعض المؤشرات السلبية وخصوصًا ما حصل سابقًا من أخطاء في وضع أسئلة مادة العربي وكذلك ما حصل اليوم من خطأ في وضع السؤال الأول الفرع A من أسئلة مادة الفيزياء للسادس الإحيائي"، مشيرة إلى أن "ما قامت به بعض المراكز الامتحانية ليس كافيًا بتنبيه الطلبة إلى الاخطاء الحاصلة وقد تسببت بإرباك الطلبة".

كما أشارت اللجنة، إلى عزمها استضافة اللجنة الدائمة للامتحانات لتقييم عملية الامتحانات، خلال الأيام المقبلة.

وأثار الخطأ موجة من الغضب والسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما وجّه ناشطون وإعلاميون وأولياء أمور طلبة انتقادات لاذعة إلى وزارة التربية وحملوها المسؤولية.

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