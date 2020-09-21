2020/09/21 | 22:59 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]شهدت الوحدة التدريبية الاولى لفريق نادي الميناء، هذا الموسم، غيابات بالجملة بسبب ظروف مختلفة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غيابات بالجملة في مران السفانة الاول
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غيابات بالجملة في مران السفانة الاول
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غيابات بالجملة في مران السفانة الاول ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).