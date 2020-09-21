غيابات بالجملة في مران السفانة الاول

2020/09/21 | 22:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]شهدت الوحدة التدريبية الاولى لفريق نادي الميناء، هذا الموسم، غيابات بالجملة بسبب ظروف مختلفة.

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