iPhone 12 mini هاتف

2020/09/21 | 23:05 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} تطلق شركة ”أبل“ الأمريكية، قريبا، هاتف iPhone mini، أو بتعبير أدق iPhone 12 mini، وفقا لما ذكره أحد المصادر.





وتشتهر ”أبل“ بأجهزتها الصغيرة، وتشمل هذه الأجهزة iPod mini وMac mini وiPad mini.

ووفقًا للمطلعين، تتألف تشكيلة iPhone 12 من أربعة طرازات iPhone 12 Pro Max وiPhone 12 Pro وiPhone 12 وiPhone 12 mini، وسيكون الأخير هو النموذج الأصغر في السلسلة، وسيأتي بشاشة 5.4 بوصة، لكنه في نفس الوقت سيتطابق في مواصفاته من جميع النواحي الأخرى مع هاتف iPhone 12 الأكبر حجمًا، والذي يأتي بشاشة 6.1 بوصة.

وبينما لا نزال بانتظار حدث عملاق التقنية الأمريكي المخصص للإعلان عن هواتف iPhone المتوقع في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، كشف المسرب المعروف l0vetodream على ”تويتر“ عن توقعاته بشأن هاتف جديد، ويعتقد المسرب، ذو السمعة القوية فيما يتعلق بتسريبات موثقة هذا العام، أن أحدث عائلة iPhone الجديد سيطلق عليه iPhone 12 Mini، واللافت في تغريدته أنه أورد الأسماء المحتملة للسلسلة بمقاساتها، وهي:

5.4: iPhone 12 mini

6.1: iPhone 12

6.1: iPhone 12 Pro

6.7: iPhone 12 Pro Max

وكانت تقارير قد كشفت عن اعتزام ”أبل“ إطلاق أربعة طرز جديدة من سلسلة هواتف iPhone هذا العام، منها نموذجان عاديان، أحدهما 5.4 بوصة والآخر 6.1 بوصة، واثنان من نوع ”Pro“، أحدهما 6.1 بوصة والآخر 6.7 بوصة.

ويُعتقد أن جميع الطرز ستعمل بمعالج ”أبل“ Apple A14 وستكون داعمة لشبكات الجيل الخامس، ومع ذلك، لن يتم شحن أي من تشكيلة هواتف iPhone 12 مع سماعات أذن أو شواحن لأول مرة.

Mohameed

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