نائب يدعو الكاظمي الى القيام بصولة جديدة تستهدف هؤلاء المسؤولين

2020/09/21 | 23:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه عضو مجلس النواب العراقي رياض التميمي، الاثنين، رسالة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن مجالس المحافظات، اكد فيها انه منذ تعطيل عمل مجالس المحافظات، اصبحت للمحافظين سلطة كبيرة بعدم وجود رقابة عليهم.

وقال التميمي في رسالته التي تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (21 ايلول 2020)، انه "منذ تعطيل عمل مجالس المحافظات التي كانت تعمل بدور رقابي كبير على ادارة المحافظات العراقية، وزيادة صلاحية المحافظين حتى وصلت لارتباط جميع الدوائر الحكومية بها في المحافظات من دون العودة للوزارات اصبحت سلطات المحافظين هي الاكبر، واصبحوا يهيمنون على مقدرات المحافظات".

واضاف، "ولان المحافظين لا يخضعون لرقابة مجلس النواب العراقي، ويهيئون الميزانيات السنوية وحدهم، من دون حتى اشراك النواب في المحافظات بذلك، ناهيك عن تنفيذ المشاريع بشكل مباشر او عن طريق الامانة من دون المناقصات والاعلان والسماح للشركات العامة بالعمل في المحافظات جعل اوضاع المحافظات اسوأ".

وتابع التميمي مخاطبا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان "عدم ارتباط الدوائر بالوزارات، وكتابة الموازنات من دون العودة لوزارة التخطيط، وملف تنفيذ المشاريع جميعها تجعل المحافظين سلطة اعلى من اي سلطة، ولا يمكن مراقبتها او محاسبتها، والاخطاء والمشاكل اصبحت كثيرة نتيجة ذلك".

وقال انه "من الضروري اليوم ان يحدد وضع المحافظين، اما الذهاب الى انتخابات للمحافظين ومجالس المحافظات، او جعل ارتباطهم بك شخصيا بصفة الدرجات الخاصة، لتحديد مواطن الخلل، ووضع الميزانية تحت تصرف وزارة التخطيط بالتعاون مع المحافظات".

واشار الى ان "الشعب العراقي ينتظر من الحكومة والبرلمان موقفا حاسما، لان الانتظار طال والمحافظات لم تشهد اي تطورا او عمرانا، والامور الخدمية من سيء الى اسوأ".

واختتم رسالته بالقول: "ان الشعب العراقي بالمجمل ينتظر منكم صولة اخرى، تستهدف مزيدا من المفسدين الذين دمروا المحافظات العراقية واستباحوها لمصالحهم الشخصية والفؤية والحزبية الضيقة".

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