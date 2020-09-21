2020/09/21 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 40 عاماً على الحرب العراقية – الإيرانية (1) مصارعة على الطريقة الرومانية عبد الحسين شعبان I مشهد وقائعي: في الحيثيات في 22 أيلول (سبتمبر) 1980 أعلن العراق رسمياً الحرب على إيران بعد مناوشات حدودية وتحرّشات واستفزازات وإعلانات عن تصدير الثورة الإيرانية التي انتصرت في 11 شباط (فبراير) 1979.وجاء ذلك الإعلان بعد تمزيق الرئيس […]

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