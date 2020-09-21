2020/09/21 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنتبه إختبارات فحص الماء..خدعة – زينب فخري قد تفيد التجارب الفردية أحياناً مجتمع بأسره، وربما تفيد الباحثين والمهتمين بالشأن الاجتماعي وغيره لدراسة العلاقات الاجتماعية؛ لذا سأسرد تجربتي.في مساء أحد الأيام، وبينما كنت منهمكة بكتابة بحثٍ، سمعتُ طرقاً قوياً على الباب، ففتحته، وإذا بفتاة شابة في مقتبل العمر، أنيقة ترتدي البنطال، برفقتها طفلة وشاب، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنتبه إختبارات فحص الماء.. خدعة – زينب فخري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنتبه إختبارات فحص الماء.. خدعة – زينب فخري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).