2020/09/21 | 23:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني –هناك تفاصيل اخرى بخصوص عائلة مالك شركة “كي كارد” تناشد رئيس الجمهورية المركز الخبري الوطني.

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