الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون - سعيد الوجاني

2020/09/21 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني لا يا سيادة الرئيس ، الكذب رذيلة وليس نعمة ....



خاصة عندما يكون مصدره رئيسا لجمهورية الجزائر ( الديمقراطية ) .في لقاء صحافي مع مجموعة من الصحافيين الجزائريين يوم الاحد 20 / 09 / 2020 ، أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون " ...



ان قضية الصحراء هي قضية اممية بيد الأمم المتحدة ....



وأنها مسجلة من بين المستعمرات التي تنتظر تصفية الاستعمار .....



والجزائر لا مشاكل لها مع المغرب ...



وان الملك ال ......





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