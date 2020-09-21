البرلمان يتسلم مشروع موازنة 2020.. اهم احداث اليوم في خبر واحد

2020/09/21 | 23:36 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} تسلم مجس النواب، اليوم الأثنين، مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2020 المرسل من قبل الحكومة، في الوقت الذي اكدت فيه المالية النيابية ان تأخير الاستلام جاء بسبب تعديلات طرأت عليه من قبل الوزارة.





أدناه اهم الاحداث لهذا اليوم:

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الصحة تسجل قفزة كبيرة بحالات الشفاء من كورونا (التفاصيل)

جمعية القضاء: فراغ المحكمة الاتحادية يهدد بعدم إجراء الانتخابات (التفاصيل)

رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم يجدد التأكيد على ضرورة تمرير قانون الناجيات من داعش وتوسعته (التفاصيل)

البرلمان يحدد موعدا لإكمال قانون الانتخابات ويصوت على قانون وينهي قراءة 8 قوانين (التفاصيل)

البرلمان يتسلم مشروع قانون موازنة 2020 (التفاصيل)

بعد وصولها للبرلمان..



المالية النيابية تكشف سبب تأخر إرسال الموازنة لأسبوع من الحكومة (التفاصيل)

بالوثيقة..



جدول اعمال البرلمان لجلسة الغد (التفاصيل)

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عضو تحالف عراقيون جاسم البخاتي يكشف عدد المرشحين في الانتخابات المبكرة (التفاصيل)

عضو تحالف عراقيون علي الحميداوي يكشف معلومات مهمة بشأن الدوائر الانتخابية وموعد التصويت على القانون (التفاصيل)

عضو تحالف عراقيون حسن خلاطي يعلن دخول قانون الضمان الصحي حيز التنفيذ..



ويكشف أول خطوة (التفاصيل)

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اما الخبر الاكثر قراءة لهذا اليوم:

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