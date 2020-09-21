الرئاسات الثلاث تركز على ملفين (هامين) وتناقشهما بشكل (صريح وشامل)

2020/09/21 | 23:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت الرئاسات الثلاث، الأثنين، على أهمية إجراء الانتخابات النيابية المبكرة المقبلة، وضمان أن تكون حرة ونزيهة تراعي المعايير الدولية، فيما استنكروا الاعتداءات على المنشآت العراقية والأجنبية التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (21 أيلول 2020)، انه "عقد في القصر الحكومي ببغداد، اليوم الإثنين، 21/9/2020، اجتماعا لرؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى ومعظم قادة الكتل السياسية" .

وأضاف البيان، انه "جرى خلال الاجتماع نقاش صريح وشامل حول آخر التطورات الأمنية والسياسية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك الموازنة الاتحادية، فيما ركز الاجتماع على أهمية إجراء الانتخابات النيابية المبكرة المقبلة وضمان أن تكون حرة ونزيهة تراعي المعايير الدولية".

وأكد المجتمعون بحسب البيان، على "ضرورة إسراع مجلس النواب بالتصويت على قانون الانتخابات الجديد بصيغته النهائية الكاملة في أقرب وقت، والانتهاء العاجل من إكمال نصاب عضوية المحكمة الاتحادية".

وتابع: "وشددوا على لزوم اعتماد البطاقة البايومترية حصرا للتصويت في الانتخابات المقبلة، كما دعوا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين الناخبين في كافة انحاء العراق من الحصول على بطاقاتهم الانتخابية في وقت مناسب دون استثناء النازحين والمهجرين".

وزاد البيان، ان "المجتمعين طالبوا المفوضية بمضاعفة جهودها استعدادا لإجراء الانتخابات المقبلة، شددوا على أهمية تكثيف دور الأمم المتحدة في دعم المفوضية وتعزيز قدراتها في إجراء الانتخابات، فضلا عن مراقبتها بما يضمن نزاهتها وشفافيتها".

واختتم بالقول: ان "المجتمعين استنكروا بشدة ودانوا كافة الاعتداءات على المنشآت العراقية والأجنبية التي شهدتها البلاد مؤخرا، بما فيها إطلاق صواريخ استهدفت مرافق دبلوماسية رسمية ومنازل مواطنين أبرياء.



معتبرين أن هذه الاعتداءات مهما كان مصدرها تمثل اعتداءات آثمة على السيادة الوطنية ومصالح الشعب العراقي".

A.A

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