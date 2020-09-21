الإعلام الأمني يعلن حصيلة عمليات فرض القانون في ميسان

2020/09/21 | 23:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأثنين، اعتقال أكثر من 64 مطلوبا للقضاء بمواد جنائية مختلفة، فيما سلم أكثر من 278 متهما انفسهم الى القوات الأمنية منذ 6 من أيلول الجاري ولغاية اليوم في محافظة ميسان.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (21 أيلول 2020)، ان "فرقة الرد السريع وخلال عملية تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المطلوبين وسحب السلاح غير المرخص في محافظة ميسان ومنذ يوم 6 من أيلول الجاري ولغاية اليوم 21 منه، تمكنت من القاء القبض على اكثر من 64 مطلوبا للقضاء بمواد جنائية مختلفة، وعثرت على اكثر من 150 قطعة سلاح متنوعة خفيفة ومتوسطة وثقيلة غير مرخصة، كما عثرت على كميات كبيرة من الأعتدة الخفيفة والمتوسطة، فضلا عن ضبط كمية من المواد المخدرة وحجزت 10 عجلات غير اوصولية" .

وأضاف البيان، "وخلال دخول قوات الرد السريع الى المحافظة واثناء التفتيش والتطويق ونصب السيطرات المفاجأة وبدأ بعمليات الانزال الجوي على بعض المطلوبين في مركز واقضية ونواحي المحافظة، سلم اكثر من 278 متهما انفسهم الى قواتنا الامنية في المحافظة".

واختتم بالقول ان "قيادة فرقة الرد السريع مستمرة بعمليات فرض القانون والقاء القبض على الخارجين عن القانون وفرض هيبة الدولة في محافظة ميسان الحبيبة".

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