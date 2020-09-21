2020/09/21 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوة من مكافحة الإرهاب بإسناد جوي تبحث عن العراقي المختطف إعتصام مفتوح لخريجي الهندسة وتصعيد إحتجاجي في الناصرية للمطالبة بالتعيين بغداد – رحيم الشمري وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قيادة العمليات المشتركة بإجراء فوري للبحث عن الناشط المدني سجاد العراقي الذي اختطف في مدينة الناصرية.وقالت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته (الزمان) امس […]

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