2020/09/21 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل قفزة غير مسبوقة بحالات الشفاء من كورونا الصحة : اللجنة العليا ستصدر قراراً بشأن العام الدراسي بغداد – قصي منذر سجلت وزارة الصحة والبيئة قفزة غير مسبوقة بحالات الشفاء من فايروس كورونا امس الاثنين.وقالت الوزارة في في الموقف الوبائي الذي تلقته (الزمان) امس انه (تم تسجيل 4484 حالة شفاء من كورونا و3821 اصابة […]

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