2020/09/21 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يتسلّم موازنة العام الجاري ويناقش قانون المحكمة الإتحادية بغداد – عبد اللطيف الموسوي يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسته لمناقشة ستة مشاريع قوانين بعد ان ارجائه التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي.ووجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الذي ترأس جلسة امس (بعقد اجتماع اليوم الثلاثاء للجان المعنية مع ممثل الحكومة بشأن […]

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