اجتماع الرئاسات الثلاث يؤكد ضرورة إسراع مجلس النواب بالتصويت على قانون الانتخابات الجديد بصيغته النهائية الكاملة

2020/09/21 | 23:44 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد اجتماع الرئاسات الثلاث ضرورة إسراع مجلس النواب بالتصويت على قانون الانتخابات الجديد بصيغته النهائية الكاملة في أقرب وقت ./انتهى2

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