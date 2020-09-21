اجتماع للرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى ومعظم قادة الكتل السياسية

2020/09/21 | 23:44 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ عقد مساء اليوم في القصر الحكومي ببغداد، اجتماع لرؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى ومعظم قادة الكتل السياسية .وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء انه جرى خلال الاجتماع نقاش صريح وشامل حول آخر التطورات الأمنية والسياسية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك الموازنة الاتحادية، مشيرا الى ان الاجتماع ركز على أهمية إجراء الانتخابات النيابية المبكّرة المقبلة وضمان أن تكون حرة ونزيهة تراعي المعايير الدولية./انتهى2

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