زيارة غير شرعية للمبعوث الأمريكي جيمس جيفري إلى سوريا

2020/09/21 | 23:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري، شمال شرق سوريا سراً، ومدينة أربيل العراقية....

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