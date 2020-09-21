عبوة ناسفة تستهدف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي في صلاح الدين

2020/09/21 | 23:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن تعرض رتل ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق الى انفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رتل كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض، مساء اليوم الإثنين الى انفجار عبوة ناسفة، ما بين قضائي بلد والدجيل في محافظة صلاح الدين”.

واضافت الخلية، ان “الانفجار ادى الى أضرار بإحدى العجلات”.

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