التطبيع والعبودية الطوعية - معز الزموري

2020/09/21 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#معز_الزموري "أصيح بالخليج يا خليج،يا واهب اللؤلؤ والمحار والردىفيرجع الصّدىكأنه النشيجيا خليج،يا واهب المحار والردى" (السيّاب)عَلقتْ فلسطين بعروقنا ودمائنا منذ كنا أطفال مدارس نلوّن راياتها ونردد أناشيدها، ونعلن في مسيراتنا غضبنا وبحناجرنا نردّد ألمنا، ساخطين على عدوّ محتلّ، وحانقين من حاكم مهادن يخشى أناشيدنا وشعاراتنا، فلم نكن نريد إلا حرب تحرير حاسمة، ولا تتعلق أخيلتنا، ونحن نصنع ال ......





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