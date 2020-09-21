في النقاش الدائر حول المحكمة الاتحادية العليا - علي مهدي

2020/09/21 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_مهدي يهدف تشكيل المحاكم العليا إلى تعزيز أسس وأركان الدولة القانونية القائمة على سيادة القانون والحيلولة دون الخروج على الدستور باعتباره المنظم للقواعد الأساسية الواجبة الاحترام في الدولة والدفاع عن إرادة الشعب الذي أصدر الدستور و حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد , وتختص المحاكم العليا في العديد من الدول، بالرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوصه والفصل في المنازعات التي تنشأ عند تطبيق القانون ......





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