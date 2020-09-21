الإعلام الأمني: انفجار يستهدف رتلاً لنقل معدات القوات المنسحبة جنوبي صلاح الدين

2020/09/21 | 23:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن تعرض رتل كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق الى انفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين.



وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 ايلول 2020)، انه "تعرض رتل كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، مساء اليوم الإثنين الى انفجار عبوة ناسفة، ما بين قضائي بلد والدجيل في محافظة صلاح الدين".

واشار البيان الى ان "الحادث ادى الى أضرار بإحدى العجلات".

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