انفجار عبوة ناسفة على رتل ينقل معدات التحالف في صلاح الدين

2020/09/22 | 00:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، استهداف رتل ينقل معدات للتحالف الدولي بعبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان رتلا كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض مساء اليوم الى انفجار عبوة ناسفة ،ما بين قضائي بلد والدجيل في محافظة صلاح الدين، مما ادى الى أضرار بإحدى العجلات .

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