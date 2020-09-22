الفرق الهندسية لهيئة الاتصالات تنظم جولات فحص ميداني لمتابعة شبكات الاتصال في كربلاء والحلة

2020/09/22 | 00:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

نفذ فريق هندسي متخصص من مكتب هيئة الإعلام والاتصالات في محافظة كربلاء جولات ميدانية لقياس جودة خدمات الهاتف النقال في مركز المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها ومحافظة بابل والمناطق المحاذية للحدود الفاصلة بين كربلاء والانبار وبابل.

وجرى فحص جودة الاتصال وخدمات الانترنت، فضلا عن متابعة شكاوى جودة الخدمة الواردة عبر خدمة صوت المستهلك 177، في المركز والاقضية والنواحي وتمت معالجة اغلب المشاكل والشكاوى المقدمة للهيئة بالتنسيق مع شركات الهاتف النقال.

ووصل الفريق الهندسي المتخصص حتى المناطق المحاذية لمحافظة الانبار عبر فحص جودة الخدمة في الثكنات العسكرية هناك، لاسيما في المناطق الممتدة في الصحراء بين كربلاء والنجف.

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