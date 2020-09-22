الإعلام والاتصالات تعلن نتائج جولاتها حول الغش الالكتروني بالامتحانات في اربع محافظات

2020/09/22 | 00:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت هيئة الإعلام والاتصالات اليوم الاثنين ، اختتام جولاتها التفتيشية للتصدي للغش الالكتروني في المراكز الامتحانية للدراسة الاعدادية في اربع محافظات جنوبية.

وقال مدير مكتب الهيئة في المنطقة الجنوبية صفاء صالح مهدي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “ان الفرق الفنية تعمل منذ ثلاثة اسابيع بهدف الحد من عمليات الغش الالكتروني التي تشهدها بعض المراكز الامتحانية في محافظات البصرة وذي قار وميسان والمثنى”.

واضاف: ان جهود الهيئة تأتي في اطار حرصها على نزاهة الامتحانات وتحقيق العدالة وعكس المستوى الحقيقي للطالب من خلال التصدي لاي طرق من شأنها استغلال التطور التكنولوجي في الغش اثناء الامتحانات العامة.

واكد ان اكثر من 38 فرقة فنية متخصصة استطلعت مراكز الامتحانات في المحافظات الجنوبية الاربعة باستخدام اجهزة رصد وتحليل متطورة.واشار مهدي الى ان عدد جولات الرصد خلال فترة الامتحانات الممتدة من الاول من ايلول الجاري وحتى اليوم الاثنين بلغت 228 جولة توزعت على المحافظات الجنوبية، واسفرت عن كشف حالات محدودة للغش باستخدام الاجهزة اللاسلكية، فضلا عن رصد عشرات الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لهذه الاجهزة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.

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