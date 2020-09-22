نادي سعودي يحقق رقما غير مسبوق بعدد اصابات كورونا في صفوفه

2020/09/22 | 00:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن نادي الهلال، الاثنين، عن كارثة كبرى، بإصابة 3 لاعبين جدد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بفيروس "كورونا" المستجد.

والهلال يعاني من غياب 14 لاعبا في الأساس، بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد شفاء سلمان الفرج رسميا، خلال الساعات الماضية.

وكشف الهلال بطل النسخة الماضية في بيان رسمي، عن أن: "الفحوصات الطبية، التي أجراها الثلاثي محمد جحفلي ومحمد كنو، ومحمد الكنيدري، أثبتت إصابتهم بالفيروس المستجد".

وأشار النادي، إلى أن: "اللاعبين الثلاثة، سوف يخضعون للعزل الصحي؛ وفقا للبروتوكولات الطبية المعتمدة، من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

وبهذه الإصابات الثلاثة الجديدة، أصبح نجوم الهلال، الذين يعانون من فيروس "كورونا" المستجد؛ هم:

"عبدالله الجدعاني، محمد الواكد، نواف الغامدي، عبدالله الحافظ، علي البليهي، متعب المفرج، محمد جحفلي، محمد البريك، ياسر الشهراني، محمد الكنيدري، محمد كنو، نواف العابد، حمد العبدان، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو، بافيتيمبي جوميز، صالح الشهري".

وأصبح الهلال، يواجه خطرا حقيقيا، بالاستبعاد من دوري أبطال آسيا، بسبب عدم توفر الحد الأدنى من اللاعبين، الذين من المقرر دخولهم في قائمة المباريات القادمة.

وفي حال لم يتم التأكد من سلامة عدد من نجوم الهلال، في الساعات القادمة، وذلك قبل مواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي، مساء الأربعاء القادم، قد يتم استبعاد الفريق رسميًا، من البطولة.

والهلال حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد التعادل مع شاهر خودرو الإيراني، بدون أهداف، في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويتواجد الهلال، في المجموعة الثانية، إلى جانب شباب الأهلي دبي الإماراتي وباختاكور الأوزباكي وشاهر خودرو الإيراني.

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