لاعب برشلونة سواريز يقترب من اسوار اتلتيكو مدريد

2020/09/22 | 00:15 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / بات لاعب برشلونة ومنتخب الارغواي بكرة القدم لويس سواريز قريبا للانتقال الى نادي اتلتيكو مدريد.وسيكون سواريز في النادي المدريدي ضمن صفقة سمحت لنادي يوفنتوس الايطالي الاتفاق مع نادي أتلتيكو مدريد على ضم ألفارو موراتا هذا الصيف لمدة عام واحد على سبيل الإعارة مقابل 9 ملايين يورو مع خيار الشراء النهائي مقابل 45 مليون يورو.وفي الوقت نفسه أقترب أتلتيكو مدريد من ضم اللاعب لويس سواريز مهاجم برشلونة هذا الصيف وهو ما سمح للاعب الاسباني بالرحيل للدوري الإيطالي./انتهى3

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