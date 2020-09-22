وزير الداخلية يوجه بفتح مكاتب في قضاء سنجار لحل جميع مشاكل الناجين الإيزيديين من بطش عصابات داعش

2020/09/22 | 00:15 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بفتح مكاتب في قضاء سنجار، لحل جميع مشاكل الناجين الإيزيديين من بطش عصابات داعش الإرهابية.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان , الغانمي التقى اليوم الاثنين مجموعة من نساء الطائفة الإيزيدية، مؤكدا أن المكون الإيزيدي يحتاج منا العطاء الكثير كونهم لم يتركوا وطنيتهم وحافظوا عليها وتمسكوا بها ولم يغادروا البلاد ".ووجه وزير الداخلية بفتح مكاتب في قضاء سنجار، لحل جميع مشاكل الناجين الإيزيديين من بطش عصابات داعش الإرهابية، من بينها موضوع إصدار بطاقة الأحوال المدنية للأطفال بعد تشكيل فريقا للعمل المختص من مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بالتنسيق مع القضاء العراقي ".كما استمع الغانمي خلال اللقاء , الى عدد من المداخلات والطلبات من قبل الوفد، الذي قدم الشكر والتقدير لوزير الداخلية على اهتمامه الكبير بقضية الناجيات الإيزيديات"./انتهى2

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