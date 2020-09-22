صحة ذي قار : استمرار غلق الدائرة يرفع عدد الوفيات

2020/09/22 | 00:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حيدر حسين المشرف/..حذر مدير عام دائرة صحة ذي قار سعدي الماجد ، اليوم الاثنين ، من ارتفاع عدد الوفيات نتيجة استمرار غلق الدائرة من قبل المحتجين المطالبين بوظائف .ونقل بيان صادر عن الماجد قوله ان ” توقف عمل لجان المشتريات المركزية الخاصة بشراء المستلزمات الطبية والادوية بسبب غلق الدائرة من المحتجين ، يؤدي […]

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