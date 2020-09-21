"صحته تتدهور".. زوجة شيخ قطري مسجون توجه نداء للأمم المتحدة

2020/09/22 | 00:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت أسماء أريان، زوجة الشيخ القطري، طلال آل ثاني، حفيد مؤسس الدولة، والمسجون منذ نحو سبع سنوات في "مكان مجهول" بقطر، إلى إطلاق سراح زوجها، الذي تقول إن النظام سجنه منذ عام 2013 باتهامات "ملفقة"

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