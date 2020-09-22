انتحار ضابط في قاعدة الامام علي الجوية

2020/09/22 | 00:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حيدر حسين المشرف/..افاد مصدر مطلع ، اليوم الاثنين ، بانتحار ضابط في قاعدة الامام علي الجوية في محافظة ذي قار .وقال المصدر ان ” ضابطا برتبة ملازم اول طيار انتحر شنقا داخل قاعدة الامام علي الجوية “.واشار الى ” نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي في مدينة الناصرية “.دون المزيد من […]

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