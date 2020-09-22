بقيادة كين وسون.. توتنهام يسحق ساوثامبتون بخماسية

2020/09/22 | 00:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيف معتز محي

سحق نادي توتنهام الإنجليزي مضيفه ساوثامبتون بخمسة أهداف مقابل هدفين في إطار مباريات الجولة الثانية ببطولة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

وكان شوط اللقاء الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

تقدم ساوثامبتون أولاً عبر داني إينجز في الدقيقة 32 قبل أن يعادل توتنهام النتيجة عن طريق هيونغ سون مين في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني أضاف سون الهدف الثاني في الدقيقة 47 قبل أن يعود ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 64.

وواصل النجم الدولي الكوري تألقه وسجل الهدف الرابع لتوتنهام في الدقيقة 73 قبل أن يأتي دور الهداف هاري كين الذي أضاف الهدف الخامس في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 89 سجل داني إينجز الهدف الثاني لساوثامبتون لينتهي اللقاء بفوز كبير ومستحق لتوتنهام.

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