الجابري يطالب بتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي للمساواة في التعيينات

2020/09/22 | 00:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب عضو مجلس النواب عن كتلة الحكمة النيابية المنضوية في تحالف عراقيون، ستار الجابري، بتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي لغرض المساواة في التعيينات.وقال الجابري خلال مداخلته في جلسة البرلمان ليوم الاثنين، إنه "يجب تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي وهو مجلس دستوري وقانوني وصوتنا على اعضائه قبل سنة تقريباً وهو يرسم استراتيجية التعيينات والدرجات الوظيفية المتعلقة بالوزارات".واضاف ان "مجلس الخدمة بدوره سيسحب البساط من اعضاء مجلس النواب والوزراء وتنحصر التعيينات واستراتيجيتها وآليتها وتخطيطها وتوزيعها على الوزارات والدوائر المعنية من قبله".وتابع: "نطالب بتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي وان يأخذ دوره ويرفع الحرج عن المؤسسات".Mohameed

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