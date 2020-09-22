تكريم‭ ‬مليون‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬والمقاتلين‭ ‬القدامى

2020/09/22 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خامنئي‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬التقويم‭ ‬الايراني‭ ‬لاندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬العراق‭:‬ طهران‭- ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ اعتبر‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬للثورة‭ ‬الايرانية‭ ‬على‭ ‬خامنئي‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والعراق‭ ‬أظهرت‭ ‬تصميم‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬على‭ ‬‮«‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬أعدائها،‭ ‬دون‭ ‬التطرق‭ ‬مباشرة‭ ‬الى‭ ‬الظروف‭ ‬الراهنة‭.‬ومرت‭ ‬بحسب‭ ‬التقويم‭ ‬الايراني‭ ‬للحرب‭ ‬ذكرى‭ ‬حرب‭ ‬السنوات‭ ‬الثماني‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬العراق‭ ‬في‭ […]

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