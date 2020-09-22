2020/09/22 | 00:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خامنئي في ذكرى التقويم الايراني لاندلاع الحرب مع العراق: طهران- بغداد -الزمان اعتبر المرشد الأعلى للثورة الايرانية على خامنئي الإثنين أن الحرب بين إيران والعراق أظهرت تصميم الجمهورية الإسلامية على «الدفاع عن نفسها» ضد أعدائها، دون التطرق مباشرة الى الظروف الراهنة.
ومرت بحسب التقويم الايراني للحرب ذكرى حرب السنوات الثماني فيما كان العراق في […]
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ومرت بحسب التقويم الايراني للحرب ذكرى حرب السنوات الثماني فيما كان العراق في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكريم مليون من القتلى والمقاتلين القدامى) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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