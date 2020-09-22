2020/09/22 | 00:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 60 دولة غنية تنضم إلى آلية منظمة الصحة لتسهيل الوصول إلى اللقاح لندن- جنيف – الزمان انضمت أكثر من 60 دولةً غنية باستثناء الولايات المتحدة والصين، إلى الآلية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لتسهيل وصول الدول الفقيرة إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، بحسب لائحة نشرت الاثنين.
وفيما لا تملك العديد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا ترفع مستوى إنذار كورونا مع تزايد عدد الإصابات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وفيما لا تملك العديد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا ترفع مستوى إنذار كورونا مع تزايد عدد الإصابات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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