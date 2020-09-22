بريطانيا‭ ‬ترفع‭ ‬مستوى‭ ‬إنذار‭ ‬كورونا مع‭ ‬تزايد‭ ‬عدد‭ ‬الإصابات

2020/09/22 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬60‭ ‬دولة‭ ‬غنية‭ ‬تنضم‭ ‬إلى‭ ‬آلية‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬لتسهيل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬اللقاح‭ ‬ لندن‭- ‬جنيف‭ – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬انضمت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬دولةً‭ ‬غنية‭ ‬باستثناء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين،‭ ‬إلى‭ ‬الآلية‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لتسهيل‭ ‬وصول‭ ‬الدول‭ ‬الفقيرة‭ ‬إلى‭ ‬لقاح‭ ‬ضد‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد،‭ ‬بحسب‭ ‬لائحة‭ ‬نشرت‭ ‬الاثنين‭.‬وفيما‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬العديد‭ […]

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