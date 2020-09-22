جماعة إخوان الاردن تقرر المشاركة في الإنتخابات البرلمانية

2020/09/22 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭-‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬جبهة‭ ‬العمل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬الذراع‭ ‬السياسية‭ ‬للإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬وأبرز‭ ‬أحزاب‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬الإثنين‭ ‬أنه‭ ‬قرر‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الإنتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬المزمع‭ ‬عقدها‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭.‬ وقال‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬شورى‭ ‬حزب‭ ‬جبهة‭ ‬العمل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬قرر‭ ‬مستعيناً‭ ‬بالله‭ ‬تعالى،‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬المقبلة‭ ‬للمجلس‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‮»‬‭.‬ […]

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