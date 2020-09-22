تخوفا من إغلاق جديد.. انخفاض في سوق الأسهم الأميركية

2020/09/22 | 00:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفاض في سوق الأسهم الأميركية خوفا من إغلاق جديد

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