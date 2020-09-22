الناطق باسم القائد العام: القبض على داعشي في أيسر الموصل

2020/09/22 | 01:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحي رسول عبد الله، القبض على احد عناصر عصابات داعش الارهابية في الجانب الايسر لمدينة الموصل.

وقال عبد الله في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، القى جهاز مكافحة الارهاب القبض على عنصر من عصابات ‫داعش في حي الزهور ضمن الساحل الأيسر لمدينة ‫الموصل.

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