مبعوث الرئيس الأمريكي يبحث ملفات مشتركة مع القيادات الكردية في العراق وسوريا

2020/09/22 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬اربيل ‭ -‬قامشلي‭ -‬الزمان‭ ‬ في‭ ‬اطار‭ ‬تحرك‭ ‬امريكي‭ ‬سريع‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬البنتاغون‭ ‬ارسال‭ ‬مائة‭ ‬جندي‭ ‬اضافي‭ ‬وست‭ ‬مدرعات‭ ‬الى‭ ‬شرقي‭ ‬سوريا‭ ‬،‭ ‬زار‭ ‬المبعوث‭ ‬الأمريكي‭ ‬الخاص‭ ‬بسوريا‭ ‬جيمس‭ ‬جيفري،‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬ومدينة‭ ‬أربيل‭ ‬العراقية‭ ‬حيث‭ ‬أجرى‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬محليين‭ ‬كبار‭.‬ وأجرى‭ ‬جيفري‭ ‬اجتماعات‭ ‬منفصلة‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬من‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‮»‬،‭ […]

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