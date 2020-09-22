أجزاء من خواطر في دردشة مع -الآلهة- - بلقاسم عمامي

2020/09/22 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بلقاسم_عمامي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"للغياب سحر.....



وكبرياء"فأنتِ في الغيابأكثر .......حضورا***********وليكن غيابك نورايبدد الظلام الزاحفمن رحم عاقريبشر بمستقبلغابر آت من أمس......



لا لون له***********أنا أعلم من انهزمومن انتصر:ذئب راود حلميواغتالهوشعب لم يبق له سوىلعق الترياقعلى حد السكين************ ......





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