حَوْلَ تَطْبِيع السُّودانِ مع الصهاينة ..! - فيصل عوض حسن

2020/09/22 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فيصل_عوض_حسن وثَّقت الأدبيَّات السياسيَّة والتاريخيَّة مقولةً شهيرة، لتيودور هرتزل مُؤسِّس الصهيونيَّة العالميَّة عن شعوب منطقة الشرق الأوسط، والتي قال فيها: "سُنولِّي عليهم (سَفَلَة) قومهم، حتَّى يأتي اليوم الذي تستقبل فيه هذه الشعوب جيش الدفاع الإسرائيلي بـ(الورود والرياحين)"! وباسترجاع مجموعة من المُمارسات والأحداث الرئيسيَّة، للبشير وعصابته الإسْلَامَوِيَّة نجدها عكست تماماً مقولة هرتزل، وأثبتت وجود (تَحال ......





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