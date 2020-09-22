مؤسس محير - ربيعة العربي

2020/09/22 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ربيعة_العربي فرانسوا راستييترجمة ربيعة العربي هل ينبغي الإفصاح عما أعتقده في قرارة نفسي؟ قد تقود النظرة الدقيقة لما هو "لسان" إلى التشكيك في مستقبل اللسانيات.



فرديناند دو سوسير Ferdinand de Saussure ......





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