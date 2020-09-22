2020/09/22 | 01:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، القبض على داعشي في الجانب الايسر لمدينة الموصل.وقال رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكن جهاز مكافحة الارهاب ‪‬،من القاء القبض على عنصر من عصابات ‫داعش‬ في حي الزهور ضمن الساحل الأيسر لمدينة ‫الموصل‬".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الناطق باسم القائد العام يعلن القاء القبض على داعشي‬ أيسر ‫الموصل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الناطق باسم القائد العام يعلن القاء القبض على داعشي‬ أيسر ‫الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).