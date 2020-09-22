2020/09/22 | 01:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيلها 13439 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد مع رصد 377 وفاة جراء الجائحة.

وأفادت وزارة الصحة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 13439 ليصل العدد الإجمالي إلى 4558068 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 377 وفاة جديد جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 137272 حالة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل تسجل 377 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل تسجل 377 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).