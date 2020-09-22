أخفاها بمطبخ بيته.. اعتقال إرهابي في الموصل بحوزته كتب أثرية مسيحية

2020/09/22 | 01:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت شرطة محافظة نينوى العراقية أحد عناصر تنظيم داعش، كان يحتفظ بكتب تاريخية مسيحية مسروقة من كنائس مدينة الموصل، بحسب قائد شرطة المدينة.

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