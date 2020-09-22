ما مصير مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي ؟

2020/09/22 | 02:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ مازالت مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكى ، كما هى ، بعد جردها ، من قبل رامي عز الدين ، الأخ غير الشقيق للفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي ، والذى رحل عن عالمنا فى 7 نوفمبر 2019 ، عن عمر يناهز الـ 35 عاما.وتتمثل مقتنيات أحمد زكي، في ملابسه التي استخدمها في […]

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